قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على توجيهات وتكليفات محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إعانة عاجلة لمواطنة مقيمة بمركز بني سويف من الحالات الأولى بالرعاية،نظرا لظروفها الأسرية والمادية الحرجة ، حيث تعول 4 أبناء أحدهما مُصاب بضمور في المخ نتج عنه إعاقة ذهنية ، والثاني لديه ثقب في القلب،والثالث يعاني من مشكلة في الإبصار.

كما تم توجيه التضامن بسرعة صرف مساعدة مالية،بجانب التنسيق مع التعليم والصحة والتأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية لأفراد الأسرة من الأبناء المرضى ، علاوة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والخيرية لتوفير ما يلزم من إجراءات الحماية الاجتماعية ومساعدات مادية وعينية موسمية.

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي بتسهيل واستيفاء كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستصدار كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة "بعد إصابة نجم عنها بتر بأحد أطرافه العلوية "، بجانب صرف مساعدة عاجلة من المحافظة وآخرى من التضامن الاجتماعي،فضلا عن التنسيق مع مديرية العمل لإدراجه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم بمجرد إصدار الكارت.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يحرص المحافظ عليها،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

استمع المحافظ للحلول والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء حيال شكوى أحد أهالي قرية بلفيا ،يتضرر فيها من عدم وجود إنارة كافية في المسافة من عزبة غبريال حتى دوران "صينية" الأزهري ،،حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية بأنه قد تم حل المشكلة والتي كانت ناتجة عن عطل في عداد المحول المغذي لأعمدة تلك المنطقة ، وتم إصلاح العطل وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأسلاك الأعمدة بطريقة فنية وآمنة.

كما وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه وفرع الهيئة، لتحديد مصدر ونوع المياه التي تضمنتها شكوى أحد المواطنين المقيمين بقرية منيل موسى مركز ببا " على حد تعبيره" ، حيث أمر المحافظ رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم نحو تطهير خزانات الصرف التقليدية " الطرنشات" ، تمهيدا لأخد عينة من المياه لبيان مصدرها ومعرفة إذا ما كانت مياه جوفية أو مياه صرف.

وفي نفس السياق كلف المحافظ مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة دقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المنفذة بقرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ، والتي أوشكت على الانتهاء لسرعة تسليمها وذلك بالتنسيق مع شركة دار الهندسة ، مع التركيز على مشروعات محطات المعالجة التي تتلقى مياه الصرف من القرى ، بجانب التنسيق مع الوحدة المحلية للتأكد من عدم وجود أية تعديات من قبل بعض الأهالي مما قد يقومون بالفتح السلبي على المشروع قبل انتهاء ربطه على محطة المعالجة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفشن ، حيال شكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه بمنزله الكائن بأحد شوارع مدينة الفشن ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بانه تمت المعاينة ولم يتم ملاحظة مياه متسربة في الوقت الحالي ، وانه في حال ظهور أية مياه سيتم التنسيق مع فرع الشركة للكشف عن مصدر تلك المياه بالجهاز المختص واتخاذ الإجراء الفني المتبع في مثل تلك الحالات.

بني سويف محاظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يقود جهودا إقليمية لدعم التسوية في اليمن وحماية وحدة الصومال

ترامب

الاتحاد الأوروبي يتخلى عن ترامب .. جرينلاند والدنمارك من يقرران مستقبل الجزيرة | تفاصيل

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

الديمقراطيون يحاولون إبقاء تركيزهم على الإنجاب وتكاليف المعيشة بعد اعتقال مادورو

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد