تعرف على توجيهات وتكليفات محافظ بني سويف في اللقاء الأسبوعي مع المواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،إعانة عاجلة لمواطنة مقيمة بمركز بني سويف من الحالات الأولى بالرعاية،نظرا لظروفها الأسرية والمادية الحرجة ، حيث تعول 4 أبناء أحدهما مُصاب بضمور في المخ نتج عنه إعاقة ذهنية ، والثاني لديه ثقب في القلب،والثالث يعاني من مشكلة في الإبصار.

كما تم توجيه التضامن بسرعة صرف مساعدة مالية،بجانب التنسيق مع التعليم والصحة والتأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية لأفراد الأسرة من الأبناء المرضى ، علاوة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والخيرية لتوفير ما يلزم من إجراءات الحماية الاجتماعية ومساعدات مادية وعينية موسمية.

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي بتسهيل واستيفاء كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستصدار كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة "بعد إصابة نجم عنها بتر بأحد أطرافه العلوية "، بجانب صرف مساعدة عاجلة من المحافظة وآخرى من التضامن الاجتماعي،فضلا عن التنسيق مع مديرية العمل لإدراجه ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم بمجرد إصدار الكارت.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يحرص المحافظ عليها،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

استمع المحافظ للحلول والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء حيال شكوى أحد أهالي قرية بلفيا ،يتضرر فيها من عدم وجود إنارة كافية في المسافة من عزبة غبريال حتى دوران "صينية" الأزهري ،،حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية بأنه قد تم حل المشكلة والتي كانت ناتجة عن عطل في عداد المحول المغذي لأعمدة تلك المنطقة ، وتم إصلاح العطل وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأسلاك الأعمدة بطريقة فنية وآمنة.

كما وجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه وفرع الهيئة، لتحديد مصدر ونوع المياه التي تضمنتها شكوى أحد المواطنين المقيمين بقرية منيل موسى مركز ببا " على حد تعبيره" ، حيث أمر المحافظ رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم نحو تطهير خزانات الصرف التقليدية " الطرنشات" ، تمهيدا لأخد عينة من المياه لبيان مصدرها ومعرفة إذا ما كانت مياه جوفية أو مياه صرف.

وفي نفس السياق كلف المحافظ مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة دقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المنفذة بقرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ، والتي أوشكت على الانتهاء لسرعة تسليمها وذلك بالتنسيق مع شركة دار الهندسة ، مع التركيز على مشروعات محطات المعالجة التي تتلقى مياه الصرف من القرى ، بجانب التنسيق مع الوحدة المحلية للتأكد من عدم وجود أية تعديات من قبل بعض الأهالي مما قد يقومون بالفتح السلبي على المشروع قبل انتهاء ربطه على محطة المعالجة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفشن ، حيال شكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه بمنزله الكائن بأحد شوارع مدينة الفشن ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بانه تمت المعاينة ولم يتم ملاحظة مياه متسربة في الوقت الحالي ، وانه في حال ظهور أية مياه سيتم التنسيق مع فرع الشركة للكشف عن مصدر تلك المياه بالجهاز المختص واتخاذ الإجراء الفني المتبع في مثل تلك الحالات.