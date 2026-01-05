قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
محافظات

محافظ بني سويف يفتتح مركز ميدوم لتنمية المهارات اليدوية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مركز  ميدوم لتنمية المهارات اليدوية والتراثية بمركز الواسطى ، والذي تم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيدوتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وتحت مظلة الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بني سويف وتضم 6 قطاعات رئيسية تشمل(السياحة،الزراعة،الاتصالات،النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة ، الصناعة والاستثمار)

جاء ذلك في حضور: السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الدكتور .علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، الأستاذ علي يوسف رئيس مركز الواسطى،الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، الأستاذ أسامة وليم  رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف   وبعض التنفيذيين

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 1200م2 ،  بعزبة النور بقرية الهرم بمجلس قروي ميدوم شمال مركز الواسطى ، و يتميز بموقعه الحيوي لقربه من المنطقة الأثرية لواحة وهرم ميدوم،حيث تجول المحافظ داخل قاعات وورش المركز وعددها 24 ورشة بمساحات متفاوتة، وموزعة على دورين" أرضي وأول علوي" ، وتبادل الحوار مع السيدات والفتيات اللاتي تم تدربيهن على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في مجالات : الخياطة و التطريز ،تصنيع السجاد اليدوى والكليم ،التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام و والألباستر ،كراسي البامبو والجريد ، والحفر على النحاس والخشب، تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية ، فضلاً تفقدأحد فصول محو الأمية داخل المركز ،حيث تابع المحافظ ومرافقوه جانبا من أعمال التدريس وعقد  اختبارات محو أمية  بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحرير الدارسين ومحو أميتهم الأبجدية ،للحصول على شهادات محو الأمية

كما ناقش المحافظ تصورا عمليا ومتكاملا لكيفية الاستغلال الأمثل لاستدامة تشغيل المشروع ،من خلال: جمعية أهلية متخصصة في الحرف التراثية بالشراكة مع المحافظة وهيئة تنمية الصعيد،وذلك بتحقيق حزمة من الأهداف وعبر مجموعة من الآليات تتمثل في ربط الإنتاج بالأسواق المحلية والسياحية ومنصات التسويق الإلكتروني، وإنشاء كيان إداري متخصص لإدارة كل مشروع، مع وضع خطة تسويق متكاملة لتسويق المنتجات التراثية محلياً ودولياً (محلية / إلكترونية / سياحية)، وتشغيل المركز كنواة لــ قرية حرفية سياحية.

بالإضافة إلى توفير  مدربين مشهود لهم بالمهنية في إنتاج الحرف التراثية (فخار ، نسيج ، مشغولات يدوية)، وإقامة معارض دائمة ومؤقتة للمنتجات، وتنظيم ورش تعليمية للزائرين والسائحين، والربط مع منصة "آيادي مصر" للتسويق الإلكتروني، بجانب إدراج المركز ضمن برامج زيارة هرم ميدوم، وإنشاء منفذ بيع سياحي دائم، التنسيق مع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ، بالتوازي مع الاستمرار في برامج التدريب وبناء القدرات و المتابعة الدورية والتقييم لضمان الاستدامة.

أبدى المحافظ سعادته بافتتاح  مشروع مركز تنمية المهارات بعزية النور ، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها لتحويل القرى والتوابع المحيطة بمنطقة واحة وهرم ميدوم إلى قرى تراثية تراثية حرفية ذات طابع خاص يدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرية ، في إطار خطة المحافظة لتنمية القرى المحيطة بالمنطقة السياحية ، حيث يستهدف المشروع  توفير فرص نحو  120 فرصة لأهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة ، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للسكان ،

فيما أثنى رئيس الهيئة على المشروع الذي يعد نموذجا للتكامل بين أجهزة الدولة ضمن خطتها لتنمية الصعيد عن طريق فتح آفاق جديدة من الاستثمارات توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالقرى، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال قيام الهيئة بتوفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب، مؤكدا أهمية تلك المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية

من جانبها أشادت رئيسة المجلس القومي بالمشروع الذي يمثل نافذة جديدة لدعم وإحياء الحرف التراثية  والحفاظ عليها ، ويحقق تنمية اقتصادية محلية مستدامة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي القرى لاسيما السيدات والفتيات، ضمن خطة المجلس لتمكين اقتصادي للمرأة والشباب وتعظيم العائد من الأصول العامة ، مشيرة إلى أنه عقب توقيع بروتوكول بين الهيئة  المحافظة لإنشاء المركز ،  تم عقد ورشة عمل بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية وفرع المجلس بالمحافظة ضمت  أصحاب حرف يدوية  ومتدربين بمنصة آيادي مصر ومدير الصناعات الحرفية وتم الاتفاق على تحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيل لتقوم الهيئة بتوفيرها، حيث تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بشأن تدريب وتشغيل السيدات في المجمعات الحرفية التابعة للهيئة ومنها مركز ميدوم للتنمية المهارات الحرفية والتراثية

شهدت الزيارة حضور "من هيئة تنمية الصعيد": العميد  وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، ⁠الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة  إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ⁠الأستاذة الشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، ⁠الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف.

ومن المجلس القومي للمرأة كل من : أمانى عصفور،  عصام العدوى عضوا المجلس القومي للمرأة،  المستشار محمد سويدان، المستشار محمد عافية مستشارى رئيسة المجلس،   نهى مرسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان،   مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة

بني سويف قومي بني سويف مراة بني سويف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

