محافظ بني سويف يفتتح مركز ميدوم لتنمية المهارات اليدوية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مركز ميدوم لتنمية المهارات اليدوية والتراثية بمركز الواسطى ، والذي تم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيدوتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وتحت مظلة الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها محافظة بني سويف وتضم 6 قطاعات رئيسية تشمل(السياحة،الزراعة،الاتصالات،النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة ، الصناعة والاستثمار)

جاء ذلك في حضور: السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الدكتور .علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، الأستاذ علي يوسف رئيس مركز الواسطى،الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، الأستاذ أسامة وليم رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف وبعض التنفيذيين

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 1200م2 ، بعزبة النور بقرية الهرم بمجلس قروي ميدوم شمال مركز الواسطى ، و يتميز بموقعه الحيوي لقربه من المنطقة الأثرية لواحة وهرم ميدوم،حيث تجول المحافظ داخل قاعات وورش المركز وعددها 24 ورشة بمساحات متفاوتة، وموزعة على دورين" أرضي وأول علوي" ، وتبادل الحوار مع السيدات والفتيات اللاتي تم تدربيهن على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في مجالات : الخياطة و التطريز ،تصنيع السجاد اليدوى والكليم ،التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام و والألباستر ،كراسي البامبو والجريد ، والحفر على النحاس والخشب، تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية ، فضلاً تفقدأحد فصول محو الأمية داخل المركز ،حيث تابع المحافظ ومرافقوه جانبا من أعمال التدريس وعقد اختبارات محو أمية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحرير الدارسين ومحو أميتهم الأبجدية ،للحصول على شهادات محو الأمية

كما ناقش المحافظ تصورا عمليا ومتكاملا لكيفية الاستغلال الأمثل لاستدامة تشغيل المشروع ،من خلال: جمعية أهلية متخصصة في الحرف التراثية بالشراكة مع المحافظة وهيئة تنمية الصعيد،وذلك بتحقيق حزمة من الأهداف وعبر مجموعة من الآليات تتمثل في ربط الإنتاج بالأسواق المحلية والسياحية ومنصات التسويق الإلكتروني، وإنشاء كيان إداري متخصص لإدارة كل مشروع، مع وضع خطة تسويق متكاملة لتسويق المنتجات التراثية محلياً ودولياً (محلية / إلكترونية / سياحية)، وتشغيل المركز كنواة لــ قرية حرفية سياحية.

بالإضافة إلى توفير مدربين مشهود لهم بالمهنية في إنتاج الحرف التراثية (فخار ، نسيج ، مشغولات يدوية)، وإقامة معارض دائمة ومؤقتة للمنتجات، وتنظيم ورش تعليمية للزائرين والسائحين، والربط مع منصة "آيادي مصر" للتسويق الإلكتروني، بجانب إدراج المركز ضمن برامج زيارة هرم ميدوم، وإنشاء منفذ بيع سياحي دائم، التنسيق مع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ، بالتوازي مع الاستمرار في برامج التدريب وبناء القدرات و المتابعة الدورية والتقييم لضمان الاستدامة.

أبدى المحافظ سعادته بافتتاح مشروع مركز تنمية المهارات بعزية النور ، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها لتحويل القرى والتوابع المحيطة بمنطقة واحة وهرم ميدوم إلى قرى تراثية تراثية حرفية ذات طابع خاص يدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرية ، في إطار خطة المحافظة لتنمية القرى المحيطة بالمنطقة السياحية ، حيث يستهدف المشروع توفير فرص نحو 120 فرصة لأهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة ، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للسكان ،

فيما أثنى رئيس الهيئة على المشروع الذي يعد نموذجا للتكامل بين أجهزة الدولة ضمن خطتها لتنمية الصعيد عن طريق فتح آفاق جديدة من الاستثمارات توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين بالقرى، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال قيام الهيئة بتوفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، بتلك الوحدات الإنتاجية، وتدريب الشباب على إدارة الأعمال والتسويق، وطرح الوحدات لهؤلاء الشباب، مؤكدا أهمية تلك المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية

من جانبها أشادت رئيسة المجلس القومي بالمشروع الذي يمثل نافذة جديدة لدعم وإحياء الحرف التراثية والحفاظ عليها ، ويحقق تنمية اقتصادية محلية مستدامة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي القرى لاسيما السيدات والفتيات، ضمن خطة المجلس لتمكين اقتصادي للمرأة والشباب وتعظيم العائد من الأصول العامة ، مشيرة إلى أنه عقب توقيع بروتوكول بين الهيئة المحافظة لإنشاء المركز ، تم عقد ورشة عمل بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية وفرع المجلس بالمحافظة ضمت أصحاب حرف يدوية ومتدربين بمنصة آيادي مصر ومدير الصناعات الحرفية وتم الاتفاق على تحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيل لتقوم الهيئة بتوفيرها، حيث تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بشأن تدريب وتشغيل السيدات في المجمعات الحرفية التابعة للهيئة ومنها مركز ميدوم للتنمية المهارات الحرفية والتراثية

شهدت الزيارة حضور "من هيئة تنمية الصعيد":

ومن المجلس القومي للمرأة