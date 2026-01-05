قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عمل بني سويف تواصل تسليم العقود لأبناء المحافظة للعمل بالأردنية

قوي عاملة بني سويف
قوي عاملة بني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت مديرية العمل جهودها في توفير فرص عمل للشباب، من خلال تسليم دفعة جديدة من عقود العمل الخارجية لأبناء المحافظة للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في ملف التشغيل وفتح أسواق عمل خارجية آمنة ومنظمة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن العمل بالخارج يتم وفق ضوابط وقنوات رسمية تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.

جاء ذلك خلال مناقشته  لتقرير أعده المهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل، بشأن قيام المديرية بتسليم دفعة جديدة من عقود العمل الخارجية، شملت 25 عقد عمل لشباب المحافظة للعمل بدولة الأردن في عدد من القطاعات، من بينها القطاعات الزراعية والخدمية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات السفر، وبذلك يرتفع إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للعمل بالمملكة إلى 68 عقدًا منذ بداية شهر يناير الجاري.

من جانبه أكد وكيل الوزارة أن هذه العقود تأتي من خلال القنوات الشرعية والرسمية المعتمدة، بما يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة أثناء فترة عملهم بالخارج، مشددًا على استمرار المديرية في تلقي طلبات الراغبين في العمل الخارجي، والتنسيق مع وزارة العمل لتوفير المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الخارجي ويخدم أبناء المحافظة.

