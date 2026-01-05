أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع مع التعليم انتظام سير الامتحانات ويناقش جهود ونتائج أكثر من 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يُتابع مع التعليم انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام 2025/2026

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم انتظام امتحانات صفوف النقل في بعض المراحل ، التي بدأت بالمواد "غير المَضافة للمجموع"،على أن تُستكمل عقب انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد،اعتبارا من 10 يناير الجاري،حيث يؤدي أكثر من 570 ألف طالباً وطالبة بمختلف المراحل الامتحانات،بواقع 325 ألف و231 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس ، و162 ألف و156 طالباً وطالبة للصفين الأول والثاني الإعدادي ، و39 ألف و375 طالباً وطالبة للنقل بالثانوي العام " الأول والثاني " ، بالإضافة إلى 49 ألف و257 طالباً وطالبة في الصفين الأول والثاني من التعليم الفني

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذة أمل الهواري،أشارت فيه جولتها التفقدية بمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية بنين، لمتابعة انتظام اللجان والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال





مديرية العمل تسلم دفعة جديدة من عقود العمل لعدد من أبناء بني سويف للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قامت مديرية العمل، برئاسة المهندس أحمد العربي، بتسليم دفعة جديدة من عقود العمل، حيث تم تسليم 13 عقد عمل لعدد من الشباب من أبناء المحافظة، في القطاعات الزراعية والخدمية، تمهيدًا لسفرهم للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف مواجهة البطالةأولوية قصوى، ونسعى من خلال التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة العمل إلى إتاحة فرص عمل حقيقية تتناسب مع مهارات الشباب وقدراتهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصادر دخل مستقرة، فيما أوضح وكيل وزارة العمل، أن تسليم عقود العمل يأتي في إطار التعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية، ووفقًا لاحتياجات سوق العمل الأردني.

يذكر أن المديرية كانت قد سلمت خلال الأسبوع الماضي 30 عقد عمل لعدد من الشباب من أبناء المحافظة أيضًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة والحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب داخل وخارج البلاد.

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج أكثر من 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

