اعتماد دولي لمعملي الاختبارات الميكانيكية وخواص المواد بكلية الهندسة جامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، حصول كلٍّ من معمل الاختبارات الميكانيكية ومعمل خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك بعد استيفاء جميع معايير الجودة والكفاءة الفنية والإدارية المعتمدة دوليًا.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يمثل إضافة نوعية إلى سجل جامعة المنصورة الحافل بالإنجازات الأكاديمية والبحثية، ويعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم التميز البحثي وتطوير المعامل التخصصية وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا مستمرًا بتحديث بنيتها التحتية البحثية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بالأداء المعملي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة المعامل والمراكز البحثية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة المنصورة ضمن الجامعات الرائدة من جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على الابتكار والبحث التطبيقي في تحقيق التنمية المستدامة

.

ووجّه رئيس الجامعة تهنئةً إلى الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، وفريق العمل بالكلية، مشيدًا بجهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والاحترافية المؤسسية التي تتبناها الجامعة في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والبحثية.

وأوضح الدكتور شريف البدوي أن حصول المعملين على هذا الاعتماد الدولي يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة في القياس والاختبارات الهندسية، ويُعد اعترافًا رسميًا بدقة النتائج وكفاءة الأداء الفني والإداري، كما يوفر للباحثين والطلاب بيئة علمية متطورة تتيح إجراء البحوث التطبيقية وفق معايير معترف بها عالميًا، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الكلية لاعتماد مزيد من المعامل الخدمية والتخصصية، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية ويعزز دور الكلية في خدمة المجتمع والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة لفريق العمل بالمعملين، وحرص دائم على التطوير المؤسسي المستند إلى الجودة والابتكار.