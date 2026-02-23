قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
الحمل والرضاع وحبوب منع الحيض في رمضان.. الأزهر يحسم الجدل بفتاوى تهم المرأة
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا دعم علاج مرضى الأورام القادمين من غزة بمستشفى «جوستاف روسي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد دولي لمعملي الاختبارات الميكانيكية وخواص المواد بكلية الهندسة جامعة المنصورة

فريق عمل بالكلية
فريق عمل بالكلية
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، حصول كلٍّ من معمل الاختبارات الميكانيكية ومعمل خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك بعد استيفاء جميع معايير الجودة والكفاءة الفنية والإدارية المعتمدة دوليًا.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاعتماد يمثل إضافة نوعية إلى سجل جامعة المنصورة الحافل بالإنجازات الأكاديمية والبحثية، ويعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم التميز البحثي وتطوير المعامل التخصصية وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا مستمرًا بتحديث بنيتها التحتية البحثية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بالأداء المعملي وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأضاف أن الجامعة تواصل تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة المعامل والمراكز البحثية، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة المنصورة ضمن الجامعات الرائدة من جامعات الجيل الرابع التي تعتمد على الابتكار والبحث التطبيقي في تحقيق التنمية المستدامة

.

ووجّه رئيس الجامعة تهنئةً إلى الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، وفريق العمل بالكلية، مشيدًا بجهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي والاحترافية المؤسسية التي تتبناها الجامعة في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والبحثية.

وأوضح الدكتور شريف البدوي أن حصول المعملين على هذا الاعتماد الدولي يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة في القياس والاختبارات الهندسية، ويُعد اعترافًا رسميًا بدقة النتائج وكفاءة الأداء الفني والإداري، كما يوفر للباحثين والطلاب بيئة علمية متطورة تتيح إجراء البحوث التطبيقية وفق معايير معترف بها عالميًا، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الكلية لاعتماد مزيد من المعامل الخدمية والتخصصية، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية ويعزز دور الكلية في خدمة المجتمع والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة لفريق العمل بالمعملين، وحرص دائم على التطوير المؤسسي المستند إلى الجودة والابتكار.

الدقهليه المنصوره هندسة جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

ترشيحاتنا

محمود جهاد

موقف محمود جهاد من المشاركة مع الزمالك ضد زد

أشرف داري

الغرافة القطري يستعد لضم أشرف داري

الاهلي

الأهلي يدرس نموذج باريس سان جيرمان لتطوير منظومة التعاقدات

بالصور

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

أطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى

اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..
اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..
اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد