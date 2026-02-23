محافظ الدقهلية يطالب بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية على الخيام الرمضانية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الخيمة الرمضانية المقامة في نهاية شارع الجيش، لمتابعة التزام القائمين عليها بإجراءات السلامة والأمان، والتأكد من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد " المحافظ " على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الخيمة، وتطبيق وسائل الأمان المعتمدة وشروط الحماية المدنية بصورة كاملة، مؤكدًا أن السلامة العامة خط أحمر ولا مجال لأي تهاون.

وطالب باستمرار تواجد عنصر من قوات الحماية المدنية داخل الخيمة بشكل دائم، للتعامل الفوري مع أي طارئ أو حدث مفاجئ، بما يضمن سرعة التدخل وحماية المترددين.

ووجّه “ المحافظ ” محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة اليومية للخيمة والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة، مؤكدًا أنه في حالة عدم التزام المالك بأي من اشتراطات السلامة أو القواعد المحددة يتم إزالة الخيمة فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.