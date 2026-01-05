محافظ بني سويف يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في الاحتفال الرسمي الذي نظمته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي أُقيم بمقر الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الدولة شملت لفيف من الوزراء والمحافظين والقضاة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات دينية إسلامية ومسيحية.

وكان في استقبال محافظ بني سويف لدى وصوله، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية، وعدد من القيادات الروحية والتنظيمية للطائفة، حيث أعربوا عن تقديرهم لمشاركته التي تعكس روح التلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري.

وقدم المحافظ خالص التهاني لأبناء الطائفة الإنجيلية، ولكافة الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، متمنيًا أن يعم السلام والخير ربوع الوطن، وأن يحمل العام الجديد مزيدًا من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن المشاركة في المناسبات الدينية المختلفة تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المصريين يشكلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، تجمعهم روابط المحبة والانتماء للوطن، ويشاركون معًا في جميع المناسبات دون تفرقة، وهو ما يعكس الصورة الحضارية لمصر القائمة على قيم المواطنة، وقبول الآخر، والتعايش المشترك.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بمشاركة محافظ بني سويف في الاحتفال، مثمنًا هذا الحضور الذي يؤكد عمق العلاقات الوطنية، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة السلام والتعاون، وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، ومؤكدًا أن رسالة الأديان السماوية تدعو إلى المحبة، ونبذ العنف والتعصب، والعمل من أجل خير الإنسان.