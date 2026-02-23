باتريس بوميل: مواجهة الأهلي نهائي مبكر وهدفي إعادة الثقة للترجي

أعرب الفرنسي باتريس بوميل عن سعادته بتولي القيادة الفنية لنادي الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا جاهزيته لخوض التحديات المنتظرة مع الفريق، وفي مقدمتها الاستحقاقات القارية.

وكان الترجي قد أعلن رسميًا تعيين بوميل مديرًا فنيًا خلال الساعات الماضية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، شدد بوميل على اعتزازه بالانضمام إلى نادٍ بحجم الترجي، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة، خاصة بالتنسيق مع كريستيان براكوني، الذي سيلعب دورًا محوريًا في الربط بين الفريق الأول وقطاع الناشئين، بما يضمن استمرارية المشروع الفني للنادي.

وبخصوص المواجهة القارية المرتقبة، وصف المدرب الفرنسي اللقاء أمام الأهلي بأنه «نهائي مبكر» يجمع بين اثنين من كبار القارة، مؤكدًا أن تركيز الجهاز الفني منصب بالكامل على التحضير الأمثل للمباراة.

كما أشار إلى أن بعض اللاعبين يعانون من ضغوط ذهنية، معتبرًا أن مهمته الأساسية في المرحلة الحالية تتمثل في استعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل المجموعة.

واختتم بوميل حديثه بالتأكيد على أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون كافية لإحداث نقلة واضحة في الأداء، مع الحفاظ على الروح الإيجابية داخل الفريق، مشددًا على إدراك اللاعبين لحجم المسؤولية المنتظرة في المواجهة المقبلة.