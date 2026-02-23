قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باتريس بوميل: مواجهة الأهلي نهائي مبكر وهدفي إعادة الثقة للترجي

باتريس بوميل
باتريس بوميل
إسراء أشرف

أعرب الفرنسي باتريس بوميل عن سعادته بتولي القيادة الفنية لنادي الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا جاهزيته لخوض التحديات المنتظرة مع الفريق، وفي مقدمتها الاستحقاقات القارية.

وكان الترجي قد أعلن رسميًا تعيين بوميل مديرًا فنيًا خلال الساعات الماضية، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، شدد بوميل على اعتزازه بالانضمام إلى نادٍ بحجم الترجي، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة، خاصة بالتنسيق مع كريستيان براكوني، الذي سيلعب دورًا محوريًا في الربط بين الفريق الأول وقطاع الناشئين، بما يضمن استمرارية المشروع الفني للنادي.

وبخصوص المواجهة القارية المرتقبة، وصف المدرب الفرنسي اللقاء أمام الأهلي بأنه «نهائي مبكر» يجمع بين اثنين من كبار القارة، مؤكدًا أن تركيز الجهاز الفني منصب بالكامل على التحضير الأمثل للمباراة.

كما أشار إلى أن بعض اللاعبين يعانون من ضغوط ذهنية، معتبرًا أن مهمته الأساسية في المرحلة الحالية تتمثل في استعادة الثقة وتحرير الطاقات داخل المجموعة.

واختتم بوميل حديثه بالتأكيد على أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون كافية لإحداث نقلة واضحة في الأداء، مع الحفاظ على الروح الإيجابية داخل الفريق، مشددًا على إدراك اللاعبين لحجم المسؤولية المنتظرة في المواجهة المقبلة.

باتريس بوميل بوميل مدرب الترجي الترجي التونسي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ أحمد عصام فرحات

هل هناك كتب سماوية وأنبياء لم يذكرهم القرآن؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد