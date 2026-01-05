قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
4 خطوات.. رابط الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية ، بمدخل فرع المجلس القومي للمرأة ، وذلك في حضور  بلال حبش نائب المحافظ، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، نرمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف

وأشاد المحافظ بجودة ومنتجات المعرض ،الذي ضم العديد من منتجات فول صويا،ومنتجات عسل، الرسم على وحدات الإضاءة بالزجاج ، ومنتجات جلود وخيامية وأكسسوارات وكورشيه وديكوباج ، مشيرا إلى أهمية تجميع تلك المنتجات وإقامة معرض دائم للترويج لتلك المنتجات وتوفير فرص تسويقية لها تدر على أصحابها دخلا يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم

وتم تفقد قطعة أرض فضاء ضمن المساحة الإجمالية المخصصة لفرع المجلس، تقدر مساحتها بنحو 600 متر،لمعاينتها على الطبيعة تمهيدا لدراسة أنسب السبل لاستثمارها من خلال إنشاء مبنى متكامل يدعم جهود وانشطة ومبادرات المجلس_ بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد وتحت إشراف المحافظة، حيث جرى اقتراح إنشاء مشغل وورشة تدريب ومطبخ المصرية ومعرض دائم لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية وغيرها

كما تفقد المحافظ ورئيسا المجلس والهيئة مبنى فرع المجلس الذي ضم العديد من المكاتب والإدارات والأقسام، وتابع فعالية نظمها مكتب برنامج الادخار ضمن مبادرة " تحويشة " في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى داخل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، حيث نجحت المبادرة في الوصول إلى أكثر من "مليون جنيها" كأعلى تمويل لمجموعات ادخارية التي تضم أكثر من 33 ألف سيدة بقرى بني سويف

وفي ختام الزيارة تم عقد لقاء بمكتب المحافظ،بحضور رئيس هيئة تنمية الصعيد ، ورئيسة المجلس القومي للمرأة ، تناول استعراض موقف عدد من المشروعات جاري تنفيذها ببني سويف بتمويل من الهيئة وذلك في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية ، بجانب الاتفاق على آلية التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس في كيفية البدء في إجراءات إنشاء المبنى المتكامل على قطعة الأرض التي تمت معاينتها ودراسة أنسب المشاريع والتصماميم لتنفيذ المشروع

وخلال اللقاء أكد محافظ بني سويف حرص أجهزة المحافظة على الدفع بجهود وأنشطة المجلس القومي_ بقيادة المستشارة أمل عمار_ في مجالات تمكين المرأة، للاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة،منوها عن دعمه وتشجيعه للقيادات النسائية سواء في مجال العمل العام أوالتطوعي والمجتمعي، ،معربا عن تقديره لدور فرع المجلس والمشاركة الفعالة مع كافة أجهزة المحافظة ، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة السويفية بمراكز ومدن المحافظة .

كما ثمن محافظ بني سويف، الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد في دفع خطط التنمية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية، وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الصناعات التراثية والحرفية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية والاقتصادية داخل القرى والمراكز

حضر الزيارة "من هيئة تنمية الصعيد":العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة،⁠الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة،⁠الشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، ⁠الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف.

ومن المجلس القومي للمرأة :أمانى عصفور،  عصام العدوى عضوا المجلس القومي للمرأة، المستشار محمد سويدان، المستشار محمد عافية مستشارى رئيسة المجلس،نهى مرسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان، مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

