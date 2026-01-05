صحة بني سويف: ضبط مركز حضانات يدار بدون ترخيص

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار حملات التفتيش المكثفة على المنشآت الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، مع التوسع في نطاق تلك الحملات لتشمل القرى والعزب، و إعداد تقارير دورية بنتائج المرور الميداني لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة الفشن، ضمن خطة مديرية الصحة التي تُنفذ تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة.

وأوضح التقرير أن الحملة قامت بالمرور على مستشفى خاص ومركزين للحضانات مرخصين، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة باشتراطات مكافحة العدوى وعدم الالتزام ببعض بنود الترخيص. كما تم ضبط مركز حضانات غير مرخص، وتبين وجود أفراد تمريض لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، إلى جانب عدم توافر أطباء بالمركز، ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية.

وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات حالة بالمخالفات المضبوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامتهم الصحية.

شارك في تنفيذ الحملة فرق من إدارة العلاج الحر ضمت الدكتورة لبنى محمد، الدكتور عبد الله علي، الدكتور رجب علي، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.



