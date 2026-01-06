وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بزاوية المصلوب الصحية

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، وحدة طب الأسرة بزاوية المصلوب الصحية مركز الواسطي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة غرف السمعيات وعيادات تنظيم الأسرة، واطمأن على انتظام العمل وجودة الأداء، كما حرص على تقديم المشورة للمنتفعات حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ودورها في الحفاظ على صحة الأم وتحقيق التباعد الآمن بين فترات الحمل.

كما شملت الجولة تفقد الصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالصرف طبقًا للبروتوكولات المعتمدة، وضمان توافر الأدوية الأساسية بصورة مستمرة لخدمة المترددين على الوحدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يسهم في رفع مستوى رضا المنتفعين عن الخدمة الصحية المقدمة.

رافقه خلال المرور الدكتور محمد نفادي، مدير إدارة الواسطى الصحية، وذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لتحسين كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز الواسطى.