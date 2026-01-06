قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. محطات في حياة الإمام المُجدد رمز الوسطية والسلام
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21
بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل
عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بزاوية المصلوب الصحية

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

تفقد  الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، وحدة طب الأسرة بزاوية المصلوب الصحية مركز الواسطي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة  غرف السمعيات وعيادات تنظيم الأسرة، واطمأن على انتظام العمل وجودة الأداء، كما حرص على تقديم المشورة للمنتفعات حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ودورها في الحفاظ على صحة الأم وتحقيق التباعد الآمن بين فترات الحمل.

كما شملت الجولة تفقد الصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالصرف طبقًا للبروتوكولات المعتمدة، وضمان توافر الأدوية الأساسية بصورة مستمرة لخدمة المترددين على الوحدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يسهم في رفع مستوى رضا المنتفعين عن الخدمة الصحية المقدمة.

رافقه  خلال المرور الدكتور محمد نفادي، مدير إدارة الواسطى الصحية، وذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لتحسين كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز الواسطى.

بني سويف الفشن الواسطي

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

النفط الفنزويلي

توقعات بزيادة إمدادات النفط الفنزويلية تضغط على الأسعار عالميا

وزير خارجية البحرين

وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيره اليوناني علاقات التعاون ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي: 200 جندي شاركوا في غارة فنزويلا

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

