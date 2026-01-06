تعرف على شروط مسابقة الأمهات المثاليات في بني سويف

أعلنت وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف عن فتح باب التقديم في مسابقة الأم المثالية لاختيار، عدد من الأمهات المثالية من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها.

حيث تقام المسابقة للعام السادس على التوالي _تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المحافظة ،بهدف تعظيم دور الأم العاملة، وذلك من خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس والاحتفال بعيد الاسرة المصرية يوم 21 مارس، والشروط هي:

ـــ أن تكون إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمة التابعة لها.

ـــ لا يقل سن الأم عن 55 سنة.

ـــ أن تكون الأم متميزة في عملها وأدت رسالتها تجاه أبنائها.

ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع.

الأوراق المطلوبة :

ــ طلب باسم السيد السكرتير العام للمحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة ، ورقم التليفون، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها ،

ــ صورة بطاقة الرقم القومي

ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء، أو بطاقة الرقم القومي.

ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج

ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل

ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل

ــ عدد (1) صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة

ــ صورة من شهادة التأهيل في حالة الأم من ذوي الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة

ــ إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات لاختيار الأمهات الفائزات.

على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوب وتقديمها إلى مكتب وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة _شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة _،حيث يستمر تقديم الطلبات من اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 و حتى السبت 21 فبراير المقبل