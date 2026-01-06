بروتوكول ثلاثي للتأمين الصحي على طلاب مدارس بني سويف | تفاصيل مهمة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف،في مجال توفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي لطلاب التعليم المجتمعي.

جاء ذلك في حضور: الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وقع على البروتوكول كل من : أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف.

وبحسب البروتوكول الذي تم توقيعه "تحت رعاية محافظ بني سويف" يلتزم التعليم بتوفير قاعدة بيانات طلاب التعليم المجتمعي ، وتسليم كشوف معتمدة بأسماء الطلاب ومختومة من إدارات التعليم بعدد المدارس والطلاب بكل مركز، بجانب تجهيز كشف لكل مدرسة يتضمن أسماء الطلاب معتمد ومختوم ومرفق به (شهادة ميلاد الطالب وصورته الشخصية) ، وتجهيز الكارنيهات لاعتمدها من التامين الصحي.

فيما تقوم المؤسسة باستلام الكشوف والأوراق من المديرية لتجهيزها لسداد قيمة التامين الصحي بعد مراجعة الكشوف والمستندات والأوراق،والتنسيق بين فرع الهيئة والمديرية لاستخراج واستلام الكارنيهات. بعد اعتمادها وتسليمها للمديرية لتسليمها للطلاب ، في حين يقوم فرع الهيئة بتسهيل عمليات سداد قيمة الرسوم المقررة للتامين الصحي للطلاب المدارس المجتمعية ، واستخراج الكارنيات الصحي وتسليمها بعد استخراجها للمؤسسة لتتسلمها مديرية التعليم.

وأثنى المحافظ على البروتوكول الذي يهدف إلى توفير ومد مظلة تأمين صحي لطلاب مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة، ويسهم في دعم استقرار العملية التعليمية وتحسين جودة الحياة للطلاب وأسرهم،معرباً عن ترحيبه الكامل بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني في سبيل دعم وتعزيز مستوى الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات والمجالات،مشيدًا بدور مؤسسة نهضة بني سويف في المساهمة الفاعلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية انطلاقًا من كون المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية، لاسيما وأن المؤسسة أحد أبرز الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التطوعي.

من جهتها أكدت وكيل التعليم، أهمية البروتوكول،الذي يُسهم في توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لطلاب التعليم المجتمعي، مشيدة بالتعاون المثمر مع مؤسسة نهضة بني سويف وهيئة التأمين الصحي،والدعم المتواصل من المحافظة لمبادرات حماية الطلاب،لاسيما وأن هذه البروتوكول يعكس يعكس اهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الصحية لطلاب التعليم المجتمعي،ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة على أرض المحافظة.

من ناحيته، أكد مدير فرع هيئة التأمين الصحي،توفير كافة التيسيرات لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بسداد الاشتراكات واستخراج الكارنيهات الصحية للطلاب المستفيدين ،بما يضمن تقديم خدمات طبية منتظمة وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة ، مثمنا تعاون أطراف البروتوكول الذي يجسد أهمية العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم طلاب التعليم المجتمعي، وتحقيق الحماية الصحية والاجتماعية لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة.

من جانبه، أوضح ، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية المؤسسة لدعم العملية التعليمية والرعاية الصحية، مؤكد اً أن الشراكات مع الجهات الحكومية تمثل ركيزة أساسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق أثر تنموي ملموس ، وذلك من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية باعتبارها من الركائز والأسس لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، موضحا أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز دور المؤسسة في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن البروتوكول يعكس التزام المؤسسة بدورها المجتمعي في دعم قطاعي التعليم والصحة، مشيراً إلى أن توفير التأمين الصحي للطلاب يمثل خطوة محورية لضمان استمرارهم في العملية التعليمية، مثمناً رعاية وحضور محافظ بني سويف لتوقيع هذا التعاون.