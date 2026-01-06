نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف الإدارة الإشرافية

ترأس "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 1474 لسنة 2025، والمختصة باختيار المرشحين لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بمديريات الخدمات التابعة للمحافظة، وذلك في إطار تطبيق معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة في شغل الوظائف القيادية.

تضم اللجنة في عضويتها :اللواء حازم عزت السكرتير العام، المستشار مصطفى محمد أحمد المستشار القانوني للمحافظة، ومن جامعة بني سويف كل من :الأستاذ الدكتور محمد سيد قايد أستاذ تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور مرفت حسين أستاذ علوم الإدارة والموارد البشرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد اللاه الشيمي أستاذ اللغة الإنجليزية.

حيث اجتمعت اللجنة اليوم لاختيار المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات التنظيم والإدارة، والطرق والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية، واستعراض السير الذاتية للمتقدمين، وتقييم الخبرات والقدرات الفنية والإدارية، ومدى الإلمام بمهام المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ الحوكمة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك بحضور أحمد مرسي مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة جملات فاروق إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والمهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبد الرحمن مديرعام مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد حسني وكيل إدارة الموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة.