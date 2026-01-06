قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار رسمي من حسام حسن بسبب مباراة بنين
إسرائيل تستفز العالم.. رئيس أرض الصومال يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب
5 فتيات .. الداخلية تداهم ناديًا صحيًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام
رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة اختيار المرشحين لشغل وظائف الإدارة الإشرافية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

ترأس "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 1474 لسنة 2025، والمختصة باختيار المرشحين لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بمديريات الخدمات التابعة للمحافظة، وذلك في إطار تطبيق معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة في شغل الوظائف القيادية.

تضم اللجنة في عضويتها :اللواء حازم عزت السكرتير العام، المستشار مصطفى محمد أحمد المستشار القانوني للمحافظة، ومن جامعة بني سويف كل من :الأستاذ الدكتور محمد سيد قايد أستاذ تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ الدكتور مرفت حسين أستاذ علوم الإدارة والموارد البشرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد اللاه الشيمي أستاذ اللغة الإنجليزية.

حيث اجتمعت اللجنة اليوم لاختيار المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديريات التنظيم والإدارة، والطرق والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، وتم إجراء المقابلات الشخصية، واستعراض السير الذاتية للمتقدمين، وتقييم الخبرات والقدرات الفنية والإدارية، ومدى الإلمام بمهام المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ الحوكمة، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

جاء ذلك بحضور أحمد مرسي مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة جملات فاروق إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والمهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبد الرحمن مديرعام  مديرية التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ محمد حسني وكيل إدارة الموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

دعاء الإفطار يوم شهر رجب

دعاء الإفطار للصائم يوم 17 شهر رجب.. ردده واغتنم لحظات الاستجابة

جانب من الندوة

إدارة التدريب بالأوقاف تطلق دورة مواجهة الأزمات وحق الطريق بمسجد النور

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: من الخطأ ترك الإنسان التعلق بالحي القيوم والتوجه إلى القبور والأضرحة

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد