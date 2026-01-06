وكيل أوقاف بني سويف يتابع سير امتحانات المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة

تابع الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، سير امتحانات المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة، وذلك في إطار حرصه على انتظام الامتحانات، والتأكد من تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

جاءت المتابعة بحضور الدكتور صفوت نظير، استشاري الإدارة المركزية لمكتب رئيس القطاع الديني، والشيخ حسن محمد حسانين، كبير مفتشي الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة، حيث تم الاطمئنان على انتظام اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للمتقدمين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المعتمدة.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي خلال جولته على أهمية اختيار العناصر الدعوية المتميزة علميًا وفكريًا، القادرة على أداء رسالة الخطابة بما يخدم صحيح الدين، ويسهم في نشر الوسطية والفكر المستنير، مشددًا على أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم منظومة الدعوة والارتقاء بها