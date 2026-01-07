قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بالمطرانية.. ويقدم التهنئة للأخوة المسيحيين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء، قداس عيد الميلاد بمطرانية بني سويف، وذلك مشاركةً للأخوة المسيحيين أفراحهم بالعيد المجيد. وكان في استقباله نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث قدّم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيًا أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين.

وشهد مراسم القداس كل من: السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والعميد طيار أحمد محمد حسين قائد قاعدة بني سويف الجوية، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، إضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع من أهالي مركز ومدينة بني سويف، ورجال الدين الإسلامي من قيادات وعلماء الأوقاف والأزهر، وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وإعلاميي وصحفيي بني سويف.

وفي بداية عظته، تقدّم الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، بالشكر للحضور من قيادات المحافظة، وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والقيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين، وسط حشد يجسد معنى التلاحم والمحبة والتسامح بين مكونات ونسيج الشعب المصري. كما أثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة وأجهزتها الأمنية في تأمين الاحتفال بالعيد.

وفي عظته تناول نيافة الأنبا غبريال شرحًا وتعريفًا لقيمة التواضع وخلق الاتضاع، مشيرًا إلى أن السيد المسيح عليه السلام جاء ليعلمنا الفضائل، وأن من أعظم هذه الفضائل فضيلة التواضع، مؤكدًا أنها ليست ضعفًا أو نقصًا، بل قوة داخلية حقيقية نابعة من معرفة الإنسان لحقيقته أمام الله. كما أشار إلى بعض الأعمال والسلوكيات التي تُعين على اكتساب تلك الفضيلة، ومنها أن ننسب كل شيء جيد إلى الله، وأن نتذكر خطايانا، وأن نجعل أنفسنا في آخر الصف، وأن نضع الموت نصب أعيننا.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف كان قد بعث منذ أيام برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على قداسته وشعب الكنيسة بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار. كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات العامة المسيحية داخل المحافظة وخارجها.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

