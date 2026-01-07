قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد خلال جولة ميدانية بالمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة ميدانية، زار خلالها عددًا من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير 2026، وذلك في إطار حرصه على مشاركة أبناء المحافظة من مختلف الطوائف والمذاهب الكنسية احتفالاتهم الدينية، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
رافق المحافظ خلال الجولة: السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، إلى جانب عدد من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ جولته بزيارة ديري مركز ناصر، حيث قدم التهنئة لنيافة القمص باسيليوس، والأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس، وذلك بحضور عدد من الآباء والكهنة والقساوسة.

وخلال الزيارة، أعرب نيافة القمص باسيليوس، والأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني، عن خالص تقديرهم لزيارة محافظ بني سويف وحرصه الدائم على مشاركة أبناء المحافظة من المسيحيين أفراحهم ومناسباتهم الدينية، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس عمق الروابط الوطنية وقيم التعايش والمحبة التي يتميز بها الشعب المصري، ومشيدين بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ترسيخ مبادئ المواطنة، وبالدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في استقباله راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف القس أكرم ناجي، الذي أعرب عن تقديره البالغ لهذه اللفتة الطيبة وحرص المحافظ على التواجد ومشاركته التهنئة اليوم، فضلًا عن حضوره احتفال الطائفة الإنجيلية بالقاهرة " الأحد الماضي"، بحضور كبار رجال الدولة من وزراء ومحافظين وشخصيات عامة وحزبية، وممثلين عن النقابات وكافة فئات وشرائح المجتمع.

وأكد القس أكرم ناجي أهمية التركيز على القيم المشتركة بين الرسالات والكتب السماوية، والتي تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت، مستعرضًا من خلال مطوية تم توزيعها على الحضور عددًا من القيم والمفاهيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، ومنها الصدق والمحبة والتسامح والأمانة والعدل والرحمة والحق والخير والجمال، حيث تضمنت المطوية آيات من القرآن الكريم وما يقابلها في الكتاب المقدس، بما يجسد تلك القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة.

ومن جانبه، أكد راعي الكنيسة الإنجيلية أن مشاركة محافظ بني سويف في تهنئة أبناء الطائفة الإنجيلية تعكس وعيًا وطنيًا أصيلًا ورسالة واضحة بأن المصريين نسيج واحد يجمعهم وطن واحد ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز ثقافة الحوار والتفاهم، وترسخ قيم التعايش والسلام المجتمعي.

من جهته، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد في مثل هذه المناسبات التي تجمع أبناء الوطن الواحد، لتقديم التهنئة لكافة الطوائف والمذاهب المسيحية، مؤكدًا أهمية التماسك والتضافر بين جميع أبناء الشعب المصري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وصراعات إقليمية ودولية.

وأشاد المحافظ بكلمة الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، التي ألقاها خلال احتفال الطائفة الإنجيلية بالقاهرة منذ يومين، والتي أكد فيها ضرورة وحدة الصف وتوحد المصريين جميعًا خلف دولتهم وقيادتهم السياسية لمجابهة أية تحديات أو مؤامرات، وهو ما شدد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في قداس عيد الميلاد المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

واختتم محافظ بني سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية الكائنة بميدان مولد النبي، حيث كان في استقباله الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص بولص فهمي وكيل الكنيسة الكاثوليكية ببني سويف، وقدم لهم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذا العيد يُعد عيدًا لكل المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن والأمان وأيقونة للمحبة والتسامح بوحدة شعبها تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الأنبا توماس عدلي والقمص بولص فهمي عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ ووفده المرافق، مؤكدين أن هذه الزيارات تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعبر عن اهتمام الدولة المصرية بكافة مواطنيها دون تمييز، ومشيدين بجهود القيادة السياسية في دعم الاستقرار وترسيخ قيم المواطنة.

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف كان قد شهد مساء أمس الثلاثاء قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي النقابات والأحزاب السياسية.

