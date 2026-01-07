محافظ بني سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المقدس للاحتفال بعيد الميلاد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة لنزلاء الدار من الأطفال ، في تقليد سنوى يحرص المحافظ عليه في عيد الميلاد المجيد ، لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار ومشاركتهم فرحتهم بتلك المناسبة السعيدة.

جاء ذلك في حضور : بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة، وفي حضور تاسونى "إيلاريا "مديرة الدار وعدد من المسؤولين و المشرفين بالدار

هنأ المحافظ القائمين على الدار بالعيد،وداعب الأطفال ،الذين التفوا حوله لالتقاط بعض الصور التذكارية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة،حيث استمع المحافظ لبعض الأغاني الوطنية التي تجسد حب الأطفال وانتمائهم لمصرنا الغالية، وفقرات غنائية وزجل تميزت بسلاسة وبساطة الأسلوب و المناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار،حيث طالبهم بالاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام المقرر استئنافها مطلع الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة العيد.

في المقابل ثمن مسؤولو الدار هذه اللفتة الطيبة، لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد ،معربين عن تقديرهم للمحافظ، الذي يحرص منذ توليه المسؤولية على زيارة الدار .