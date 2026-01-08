الأنبا توماس يستقبل محافظ بني سويف للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية، بحضور القمص بولس فهمي، راعي المطرانية.

رافق المحافظ في زيارته اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، بالإضافة إلى المسئولين في الأمن الوطني بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وجمع من أهالي مركز ومدينة بني سويف، ورجال الدين الإسلامي من قيادات، وعلماء من الأوقاف، والأزهر الشريف، والأحزاب، والمجتمع المدني.

وأعرب نيافة الأنبا توماس عن سعادته البالغة بزيارة سيادة المحافظ، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس روح المحبة، والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعبر عن اهتمام الدولة المصرية بجميع مواطنيها دون تمييز، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم الاستقرار، وترسيخ قيم المواطنة.

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذا العيد يُعد عيدًا لجميع المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن، والأمان، وأيقونة للمحبة، والتسامح بوحدة شعبها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.