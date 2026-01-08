قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
الأنبا توماس يستقبل محافظ بني سويف للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية، بحضور القمص بولس فهمي، راعي المطرانية.

رافق المحافظ في زيارته اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي، مدير مكتب المحافظ، ومحمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، بالإضافة إلى المسئولين في الأمن الوطني بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وجمع من أهالي مركز ومدينة بني سويف، ورجال الدين الإسلامي من قيادات، وعلماء من الأوقاف، والأزهر الشريف، والأحزاب، والمجتمع المدني.

وأعرب نيافة الأنبا توماس عن سعادته البالغة بزيارة سيادة المحافظ، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس روح المحبة، والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعبر عن اهتمام الدولة المصرية بجميع مواطنيها دون تمييز، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في دعم الاستقرار، وترسيخ قيم المواطنة.

من جانبه، قدم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذا العيد يُعد عيدًا لجميع المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن، والأمان، وأيقونة للمحبة، والتسامح بوحدة شعبها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

"البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

اليوم.. "البحوث الإسلاميَّة" يعقد اللقاء الـ40 مِن فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الإمام الأكبر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

