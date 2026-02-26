محمد وهبي بطل العالم مع منتخب المغرب تحت 20 سنة يستعد لخلافة الركراكي

كشف تقرير صحفي عن اقتراب محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 سنة من خلافة وليد الركراكي كمدير فني للمنتخب الأول خلال منافسات كأس العالم 2026.

ويأتى ذلك بعد استقرار الاتحاد المغربي لكرة القدم على الإطاحة بـ وليد الركراكي من تدريب المنتخب الأول بعد الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح صحيفة فوت ميركاتو : محمد وهبي بطل العالم تحت 20 مع المغرب سيحل محل وليد الركراكي على رأس المنتخب الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وليد الركراكي طلب الرحيل عن منصبه في 6 فبراير قبل أن يوافق الاتحاد المغربي على طلبه.

وقد قرر الركراكي الانفصال عن المنتخب المغربي بعد خيبة الأمل التي مُني بها المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث حلّ وصيفًا.

ويسعى أسود الأطلس الآن إلى التعاقد مع مدربٍ من الطراز الرفيع قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026.