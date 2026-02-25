لخلافة الركراكي.. مدرب شهير مرشح لتدريب منتخب المغرب

ذكرت صحيفة “ماركا” أن المغرب وضع اسم تشافي، مدرب برشلونة السابق، كخيارٍ مثالي لخلافة المدرب وليد الركراكي، الذي بات على وشك الاستقالة.

وقد قرر الركراكي الانفصال عن المنتخب المغربي بعد خيبة الأمل التي مُني بها المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث حلّ وصيفًا.

ويسعى أسود الأطلس الآن إلى التعاقد مع مدربٍ من الطراز الرفيع قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، ويُعدّ تشافي أحد أبرز المرشحين.

إلا أن أسطورة برشلونة، الذي لم يُدرب أي فريق منذ إقالته من برشلونة عام 2024، لا يرغب في تولي تدريب المنتخب المغربي في منتصف الموسم، مع اقتراب موعد كأس العالم. فهو يُفضّل قيادة مشروعٍ جديد من الصفر.