تشافي يوضح موقفه من قيادة منتخب المغرب بعد شائعات رحيل الركراكي

قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب تشافي هيرنانديز رفض عرضا لتولي تدريب منتخب المغرب في الوقت الحالي، مفضّلًا تأجيل أي خطوة مستقبلية إلى ما بعد البطولة العالمية.

وأوضحت قناة "Esport3" الكتالونية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد وضعت تشافي ضمن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة المدرب الحالي وليد الركراكي، رغم عدم حدوث أي انفصال رسمي حتى الآن.

وبحسب المصادر، تواصل تشافي مع مسؤولي الاتحاد المغربي وأبلغهم بعدم استعداده لتولي المهمة حاليًا، مشيرًا إلى ضيق الوقت المتبقي قبل البطولة وعدم إمكانية بناء مشروع فني متكامل قبل انطلاق كأس العالم، التي تبقى أقل من أربعة أشهر على موعدها.

ويؤكد تشافي، الذي ابتعد عن التدريب بعد رحيله عن برشلونة صيف 2024، أن أي تجربة جديدة تحتاج إلى فترة إعداد كافية لوضع أسس واضحة، وهو ما لا يتوافر في التوقيت الحالي.

ورغم رفضه الحالي، لم يغلق تشافي الباب نهائيًا أمام فكرة تدريب المنتخب المغربي، مفضلًا تأجيل الحسم إلى ما بعد المونديال، ومن المحتمل أن يكون منفتحًا على مفاوضات رسمية إذا استمر اهتمام الاتحاد المغربي بخدماته بعد البطولة.

في المقابل، أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانًا رسميًا مساء الثلاثاء نفى فيه جميع الشائعات المتعلقة برحيل وليد الركراكي، مؤكدا استمرار الأخير في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.