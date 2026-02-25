قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا
مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية
أثبت إزاي إني برئ.. مؤلف فخر الدلتا يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشافي يوضح موقفه من قيادة منتخب المغرب بعد شائعات رحيل الركراكي

تشافي
تشافي
إسراء أشرف

قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب تشافي هيرنانديز رفض عرضا لتولي تدريب منتخب المغرب في الوقت الحالي، مفضّلًا تأجيل أي خطوة مستقبلية إلى ما بعد البطولة العالمية.

وأوضحت قناة "Esport3" الكتالونية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد وضعت تشافي ضمن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة المدرب الحالي وليد الركراكي، رغم عدم حدوث أي انفصال رسمي حتى الآن.

وبحسب المصادر، تواصل تشافي مع مسؤولي الاتحاد المغربي وأبلغهم بعدم استعداده لتولي المهمة حاليًا، مشيرًا إلى ضيق الوقت المتبقي قبل البطولة وعدم إمكانية بناء مشروع فني متكامل قبل انطلاق كأس العالم، التي تبقى أقل من أربعة أشهر على موعدها.

ويؤكد تشافي، الذي ابتعد عن التدريب بعد رحيله عن برشلونة صيف 2024، أن أي تجربة جديدة تحتاج إلى فترة إعداد كافية لوضع أسس واضحة، وهو ما لا يتوافر في التوقيت الحالي.

ورغم رفضه الحالي، لم يغلق تشافي الباب نهائيًا أمام فكرة تدريب المنتخب المغربي، مفضلًا تأجيل الحسم إلى ما بعد المونديال، ومن المحتمل أن يكون منفتحًا على مفاوضات رسمية إذا استمر اهتمام الاتحاد المغربي بخدماته بعد البطولة.

في المقابل، أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانًا رسميًا مساء الثلاثاء نفى فيه جميع الشائعات المتعلقة برحيل وليد الركراكي، مؤكدا استمرار الأخير في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

تشافي هيرنانديز منتخب المغرب المغرب وليد الركراكي الركراكي

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

زراعة الأشجار

خبير: تنفيذ 32% من مبادرة «100 مليون شجرة».. وخطة للوصول إلى 50%

شجرة

مساعد وزير التنمية المحلية يتحدث عن تفاصيل مبادرة "100 مليون شجرة"

الأرصاد

انخفاض مرتقب بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق.. والأرصاد تكشف التفاصيل

بالصور

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

