أعلنت لجنة الحقيق الروسية مقتل 7 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين نتيجة الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الشركات في مقاطعة سمولينسك.

وقالت لجنة التحقيق الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت المصنع الكيميائي التابع لشركة "دوروغوبوج" المساهمة العامة في مقاطعة سمولينسك بما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة مزودة بعبوات ناسفة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية عسكرية في منطقة كراسنودار.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان مقتضب له : المتهم كان يخطط لإضرام النار بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية.