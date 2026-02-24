نجم منتخب المغرب يعلن اعتزال اللعب دوليا.. من هو؟

أسدل المغربي رومان سايس الستار على مشواره الدولي مع منتخب المغرب، معلنًا قراره اعتزال اللعب مع «أسود الأطلس» بعد سنوات كان خلالها أحد أبرز ركائز الفريق وقائده في حقبة شهدت إنجازات تاريخية.

وجاء إعلان سايس عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث أوضح أن القرار لم يكن سهلًا، بل جاء بعد تفكير مطوّل، مؤكدًا أن تمثيل المغرب سيظل أعظم محطة في مسيرته الكروية.

وأشار المدافع المخضرم إلى أن ارتداء القميص الوطني لم يكن مجرد تجربة رياضية، بل مسؤولية وشرفًا كبيرين ارتبطا بالهوية والانتماء، مضيفًا أنه بذل أقصى ما لديه دفاعًا عن ألوان بلاده، بدافع الحب والفخر.

وخاض سايس 86 مباراة دولية بقميص المنتخب، وكان ظهوره الأخير في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أُقيمت في المغرب، حيث أنهى الفريق المنافسات في مركز الوصيف، ليختتم مسيرة دولية حافلة ستظل عالقة في ذاكرة الجماهير.