آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس الذين جاءوا من كنائس القاهرة وبعض الإيبارشيات، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسته.

كما توافدت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ الصباح، أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لأبيهم قداسة البابا، وخرج إليهم قداسته وصافحهم جميعًا ووزع عليهم بعض الهدايا والحلوى. وتبادل مع بعضهم الحديث، وداعب البعض الآخر بأبوة وود.

بينما أنشد عدد من فرق الكورالات التي انتشرت في أرجاء الكاتدرائية تسابيح الميلاد، وحياهم قداسة البابا والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.