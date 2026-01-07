قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس الذين جاءوا من كنائس القاهرة وبعض الإيبارشيات، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسته.

كما توافدت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ الصباح، أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لأبيهم قداسة البابا، وخرج إليهم قداسته وصافحهم جميعًا ووزع عليهم بعض الهدايا والحلوى. وتبادل مع بعضهم الحديث، وداعب البعض الآخر بأبوة وود.

بينما أنشد عدد من فرق الكورالات التي انتشرت في أرجاء الكاتدرائية تسابيح الميلاد، وحياهم قداسة البابا والتقطوا معه بعض الصور التذكارية.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

عمر هشام

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. الاتحاد المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

"الوطنية للإعلام":

الوطنية للإعلام: وثائقي إذاعي احتفاء بالإعلامي الكبير صبري سلامة

تواضروس الثاني

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ قداسة البابا بالكاتدرائية|صور

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

