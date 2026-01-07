محافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

جاء نص التهنئة: «يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، تنعم بالأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

كما هنأ محافظ كفر الشيخ، كلًا من القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الإخوة الاقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ كفر الشيخ عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة لتأكيد الحب والسلام وصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.