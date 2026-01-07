تمهيداً لافتتاحه.. محافظ كفر الشيخ يعلن التشغيل التجريبي لمجزر دسوق| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه الرسمي، في إطار جهود الدولة لزيادة عدد المجازر بالمحافظة، وتطوير قطاع الطب البيطري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المجزر الجديد مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مع متابعة جميع المراحل ميدانيًا لضمان أفضل أداء فى التشغيل، وسلامة اللحوم وتلبية تطلعات المواطنين في خدمات متميزة.

وأضاف أن التشغيل التجريبي يشمل مراجعة نظم العمل، وتدريب العاملين، والتأكد من جاهزية جميع المنشآت والتجهيزات قبل الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطوير جميع مرافق الخدمات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأهالي كفر الشيخ.