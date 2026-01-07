المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء الثلاثاء، احتفالات واسعة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتوافد الأقباط على الكنائس والمطرانيات بمختلف مراكز ومدن كفر الشيخ لأداء قداس العيد، وسط أجواء سادتها المحبة والبهجة.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية أمن كفر الشيخ من تواجدها بمحيط كافة الكنائس، وتشديد الإجراءات الأمنية.

وجرى تعزيز الخدمات الأمنية من خلال وضع بوابات إلكترونية وتشكيل حرم آمن لضمان سلامة الأقباط خلال احتفالاتهم.

كما رفعت محافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، درجة الاستعداد في قطاعات الصحة والنظافة والتجميل لتظهر الشوارع والميادين في أبهى صورة لها خلال أيام العيد.