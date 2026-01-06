محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الحضرية المطورة بسيدي سالم | صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع السوق الحضرية المطور بمدينة سيدي سالم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الأسواق وتحسين مستوى الخدمات، ومواجهة الأسواق العشوائية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إنشاء سوق سيدي سالم الحضرية المطورة على مساحة حوالي 3200 م²، ويضم 139 باكية للخضروات والفاكهة والأسماك، لتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تزويده بجميع المرافق الأساسية من مياه وإنارة وغيرها، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للبائعين والمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة للمواطنين، من خلال إنشاء أسواق حضرية حديثة مجهزة بالمرافق والخدمات اللازمة، بما يسهم في تنظيم الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمات أفضل للبائعين والمترددين على الأسواق.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الخطة إنشاء الأسواق الحضرية في مدن المحافظة، شملت مدينة كفرالشيخ بسوقها المطور بشارع صلاح سالم، وغرب كفرالشيخ بالسوق الحضرية بمحور صبري القاضي، وسوق ميت علوان المطور، وسوق دسوق الحضري، مع الاستمرار في التوسع في إنشاء أسواق حضرية جديدة بمراكز ومدن المحافظة.