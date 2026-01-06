رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

هنأ الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد.

جاء نص الرسالة ” يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن منسوبي جامعة كفر الشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة الأقباط بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، تنعم بالأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية “.

كما هنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، كلاً من القس أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة لتأكيد الحب والسلام وصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من الإخاء والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.