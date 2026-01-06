محافظ كفر الشيخ يوجه بصيانة خط طرد الصرف الصحي بقلين

في استجابة فورية لطلبات المواطنين، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بتنفيذ أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بعزبة الباسل بقلين بقطر 500 مم، لضمان استمرارية الخدمة.

ووجه المحافظ بإجراء ذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ بسرعة التعامل مع البلاغات الميدانية وتحسين كفاءة شبكات الصرف حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.