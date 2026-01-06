قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع غرب سيدي سالم.. صور

محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الثلاثاء"، أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع المحيطة بموقف قرى غرب سيدي سالم الجديد، والتي شملت رصف شارع عبدالمنعم سالم بطول 156 مترًا وعرض 12 مترًا، وامتداد شارع السادات بطول 156 مترًا وعرض 8 أمتار، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

ورافق المحافظ اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والمهندس حسن عرجاوي، مدير وحدة الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطرق، باعتباره أحد المحاور الحيوية لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة، مع إعداد تقارير فنية أسبوعية لرصد معدلات الإنجاز، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف باستخدام خامات عالية الجودة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية أثناء التنفيذ، مؤكدًا استمرار خطة تطوير الطرق بمراكز ومدن المحافظة بالتوازي مع خطة العمل بالقطاعات الخدمية.

