محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع غرب سيدي سالم.. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الثلاثاء"، أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع المحيطة بموقف قرى غرب سيدي سالم الجديد، والتي شملت رصف شارع عبدالمنعم سالم بطول 156 مترًا وعرض 12 مترًا، وامتداد شارع السادات بطول 156 مترًا وعرض 8 أمتار، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

ورافق المحافظ اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والمهندس حسن عرجاوي، مدير وحدة الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطرق، باعتباره أحد المحاور الحيوية لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة، مع إعداد تقارير فنية أسبوعية لرصد معدلات الإنجاز، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى جودة حياة المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف باستخدام خامات عالية الجودة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية أثناء التنفيذ، مؤكدًا استمرار خطة تطوير الطرق بمراكز ومدن المحافظة بالتوازي مع خطة العمل بالقطاعات الخدمية.