رئيس كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي: هدفنا رضا المواطن| صور

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، مركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر الشيخ، للوقوف على كفاءة سير العمل، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتسهيل جميع الاجراءات.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن خدمة المواطنين تأتي في أولويات مهام الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وأن الهدف هو رضاء المواطن على ما يتم تقديمه من الخدمات المميكنة، وتسهيل جميع الإجراءات.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على الرد على استفسارات جميع المواطنين وتوجيههم في ما يتعلق باستيفاء ملفات التصالح، مع سرعة نهو الملفات.

كما ناشد رئيس المركز والمدينة جميع المواطنين بسرعة تقديم أي شكوى متعلقة بمنظومة التصالح، أو عدم تسهيل الاجراءات على الرقم المخصص للشكاوى على مدار 24 ساعة ( 3231377 047 ) لتلقي الشكاوى.