بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
محافظات

رئيس كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي: هدفنا رضا المواطن| صور

رئيس مدينة كفر الشيخ..
رئيس مدينة كفر الشيخ..
محمود زيدان

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، مركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بكفر الشيخ، للوقوف على كفاءة سير العمل، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتسهيل جميع الاجراءات.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن خدمة المواطنين تأتي في أولويات مهام الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وأن الهدف هو رضاء المواطن على ما يتم تقديمه من الخدمات المميكنة، وتسهيل جميع الإجراءات.

وشدد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على الرد على استفسارات جميع المواطنين وتوجيههم في ما يتعلق باستيفاء ملفات التصالح، مع سرعة نهو الملفات.

كما ناشد رئيس المركز والمدينة جميع المواطنين بسرعة تقديم أي شكوى متعلقة بمنظومة التصالح، أو عدم تسهيل الاجراءات على الرقم المخصص للشكاوى على مدار 24 ساعة ( 3231377 047 ) لتلقي الشكاوى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بطريركا الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك يهنآن البابا تواضروس بعيد الميلاد| صور

قافلة زاد العزة

الهلال الأحمر:قافلة زاد العزة الـ109 تتضمن 148,600 سلة غذائية و13,200 قطعة ملابس شتوية

سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف

السفير أحمد عبد اللطيف : منتخب مصر يحظى باهتمام كبير في المغرب

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

