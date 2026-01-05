152 خدمة.. إقبال على المركز التكنولوجي المتنقل ببيلا في كفر الشيخ| صور

شهدت مدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا من المواطنين على سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم 152 خدمة متنوعة ضمن منظومة تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ويأتي تشغيل السيارة المتنقلة في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية والقرى، وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتوسع في تقديم الخدمات بمناطق التجمعات السكنية الأكثر كثافة.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن السيارة المتنقلة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص البناء، وشهادات صلاحية الموقع، وطلبات توصيل المرافق، وسداد الرسوم وطلبات الدفع، إلى جانب تراخيص المحال العامة والإعلانات وغيرها من الخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت رئيس مدينة بيلا، أن الخدمة تستهدف الوصول المباشر للمواطنين في أماكن تواجدهم، لا سيما كبار السن والسيدات والأشخاص ذوي الهمم، مع تقليل التكدسات داخل المراكز التكنولوجية الثابتة، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة بجميع أنحاء المدينة والقرى.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلى أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تنفذ جولة ميدانية شاملة وفق خطة زمنية محددة، حيث تعمل داخل مدينة بيلا خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير، متنقلة بين عدد من النقاط الحيوية، على أن تستكمل جولتها تباعًا بقرى المركز، حيث تتواجد بقرية إبشان من 11 إلى 13 يناير، وقرية الكوم الطويل من 14 إلى 15 يناير، وقرية حاذق من 18 إلى 20 يناير، وقرية كفر العجمي من 21 إلى 22 يناير، وقرية الجرايدة من 25 إلى 27 يناير، وقرية الحوة من 28 إلى 29 يناير، لضمان وصول الخدمات الحكومية لأكبر شريحة من المواطنين دون عناء.

وأكدت «بركات»، أن إطلاق المركز التكنولوجي المتنقل يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة وسريعة تليق بالمواطنين.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خصصت الرقم (0473605500) للأزمات والطوارئ وتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.