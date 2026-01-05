نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين| صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عدة مشكلات تتعلق بقطاع الكهرباء، والنظافة والتجميل، والصرف الصحي، وغيرها، حيث تم دراسة كل شكوى على حدة مع المختصين لتحديد الموقف الحالي ووضع حلول عاجلة تناسب كل شكوى.

أكد محافظ كفر الشيخ أن الاستماع إلى المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم من أرض الواقع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مضيفاً أن تحسين الخدمات والمرافق يمثل التزاماً أساسياً تجاه الأهالي.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114)، بجانب الرقم (0473220792)، لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.