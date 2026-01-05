وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد ثاني اجتماعاته مع رؤساء لجان الإعدادية بدسوق

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لإدارات دسوق، وفوه، وقلين، ومطوبس، وذلك بقاعة دسوق.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لعقد الامتحانات التي ستبدأ يوم السبت المقبل، 17 يناير الجاري.

بدأ وكيل الوزارة باستعراض تعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال الامتحانات وتنظيم اليوم الامتحاني داخل اللجان، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أدائهم الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

حضر الاجتماع كل من: فرج رياض مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعبد الله الحسيني مدير إدارة مطوبس التعليمية، والدكتور وائل هراس مدير إدارة دسوق، وأحمد عبيد مدير إدارة فوه التعليمية، وهلال عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتورة هناء نويجي وكيل إدارة قلين، والأستاذة جميلة جناح وكيل إدارة دسوق.

وأكد الدكتور علاء جودة، أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع قطاع من القطاعات الثلاثة، حتى لا يتكلف المشاركون في أعمال الامتحان أعباء السفر من مدارسهم وإداراتهم لمدينة كفر الشيخ.

ووجه جودة بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قبل أعضاء اللجان، داعياً الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.

وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة