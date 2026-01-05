قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد ثاني اجتماعاته مع رؤساء لجان الإعدادية بدسوق

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لإدارات دسوق، وفوه، وقلين، ومطوبس، وذلك بقاعة دسوق. 

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لعقد الامتحانات التي ستبدأ يوم السبت المقبل، 17 يناير الجاري.

بدأ وكيل الوزارة باستعراض تعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال الامتحانات وتنظيم اليوم الامتحاني داخل اللجان، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أدائهم الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

حضر الاجتماع كل من: فرج رياض مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعبد الله الحسيني مدير إدارة مطوبس التعليمية، والدكتور وائل هراس مدير إدارة دسوق، وأحمد عبيد مدير إدارة فوه التعليمية، وهلال عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتورة هناء نويجي وكيل إدارة قلين، والأستاذة جميلة جناح وكيل إدارة دسوق.

وأكد الدكتور علاء جودة، أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع قطاع من القطاعات الثلاثة، حتى لا يتكلف المشاركون في أعمال الامتحان أعباء السفر من مدارسهم وإداراتهم لمدينة كفر الشيخ.

ووجه جودة بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قبل أعضاء اللجان، داعياً الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.

 وأكد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة

كفر الشيخ الإعدادية محافظ كفر الشيخ دسوق

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

صورة ارشيفية

النقل الدولي واللوجستيات: مصر تعزز حضورها في القرن الإفريقي بشراكة استراتيجية مع جيبوتي

صورة ارشيفية

هيمن عبد الله: حوافز غير مسبوقة من وزارة الصناعة لدعم صناعة الصاج في مصر

الرقابة المالية

نقلة نوعية.. الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع غير المصرفي

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

