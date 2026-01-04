«أوقاف كفر الشيخ» تطلق اختبارات خطباء المكافأة الجدد | صور

شهدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق اختبارات خطباء المكافأة الجدد بمسجد الفتح.

جاءت هذه الاختبارات تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور حسين عبد البارى، رئيس القطاع الدينى، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم مدير المديرية.

جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم كلاً من: الشيخ أحمد عبد المنعم استشاري الإدارة المركزية لرئيس القطاع الديني، والدكتور علي الدين عوض، مدير عام شؤون القرآن الكريم، والدكتور رمضان عبد الله سليم، كبير مفتشي الإدارة العامة للحوكمة، والدكتور عوض الله المنوفي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة، وبمشاركة الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع، عميد المركز الثقافي، والدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة.

وتابع مدير المديرية سير العمل بلجان الاختبارات، واطمأن على انتظام الإجراءات وتطبيق أعلى معايير الشفافية.

وأكد خلال تفقده للجان، أن هذه الاختبارات تهدف إلى التأكد من سلامة المنهج وصحة الفهم لدى المتقدمين، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومشيراً إلى أن المنبر أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لا يرتقيها إلا من جمع بين العلم الرصين والخلق القويم، والقدرة على التواصل الواعي مع الجمهور.