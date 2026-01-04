رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف آيات شمس بمهام عميد كلية الآداب

أصدر الدكتور إسماعيل القن، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة آيات حسن شمس، للقيام بمهام وأعباء عميد كلية الآداب بالجامعة، خلفاً للدكتور وليد البحيري، الذي انتهت فترة عمادته القانونية.

السيرة الذاتية

تخرجت الدكتورة آيات شمس الدين، في كلية الآداب جامعة طنطا، في مايو2001م، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة بكلية الآداب في 2002م بجامعة طنطا.

ونالت الدكتورة آيات شمس، درجة الماجستير، وحصلت على الترقية مدرسًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة طنطا، عام 2007م، وحصلت على درجة الدكتوراة، ونالت الترقية مدرسًا في أكتوبر 2011م، بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وحصلت على درجة أستاذ مساعد في أكتوبر 2016م، ونالت الأستاذية في الآثار الإسلامية في أغسطس 2023م.

جدير بالذكر أن الدكتورة آيات شمس، تشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضو بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ومن القيادات الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة العلمية والإدارية.