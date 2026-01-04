قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد أول اجتماعاته مع رؤساء لجان الإعدادية بالحامول

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لإدارات بلطيم وبرج البرلس والحامول وبيلا وذلك بقاعة الحامول.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لعقد الامتحانات، التي ستبدأ يوم السبت المقبل، 17 يناير الجاري.

بدأ وكيل الوزارة باستعراض تعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال الامتحانات وتنظيم اليوم الامتحاني داخل اللجان، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أدائهم الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

حضر الاجتماع كل من فرج رياض مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، وخالد عباس مدير إدارة الحامول، وحمودة يونس مدير إدارة بيلا التعليمية، وأمينة الدعدر مديرة إدارة بلطيم التعليمية، والدكتور عبد المعبود داود مدير إدارة برج البرلس التعليمية، والأستاذ هلال عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأكد الدكتور علاء جودة، أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع قطاع من القطاعات الثلاثة، حتى لا يتكلف المشاركون في أعمال الامتحان أعباء السفر من مدارسهم وإداراتهم لمدينة كفر الشيخ.

ووجه جودة، بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعياً الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن، مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.

كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: التضامن معيار العلاقات الإنسانية والسبيل إلى السلام

القاضي حازم بدوي

دقيقة حداد على روح المستشارة سهام صبري في مؤتمر الوطنية للانتخابات| تفاصيل

متحف السكة الحديد

متحف "سكك حديد مصر".. رحلة عبر 176 عاماً من ذاكرة الوطن | صور وفيديو

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد