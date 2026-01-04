وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد أول اجتماعاته مع رؤساء لجان الإعدادية بالحامول

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لإدارات بلطيم وبرج البرلس والحامول وبيلا وذلك بقاعة الحامول.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لعقد الامتحانات، التي ستبدأ يوم السبت المقبل، 17 يناير الجاري.

بدأ وكيل الوزارة باستعراض تعليمات الوزارة الخاصة بسير أعمال الامتحانات وتنظيم اليوم الامتحاني داخل اللجان، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن أدائهم الامتحانات في بيئة آمنة وهادئة.

حضر الاجتماع كل من فرج رياض مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، وخالد عباس مدير إدارة الحامول، وحمودة يونس مدير إدارة بيلا التعليمية، وأمينة الدعدر مديرة إدارة بلطيم التعليمية، والدكتور عبد المعبود داود مدير إدارة برج البرلس التعليمية، والأستاذ هلال عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأكد الدكتور علاء جودة، أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، وشدد على التصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع قطاع من القطاعات الثلاثة، حتى لا يتكلف المشاركون في أعمال الامتحان أعباء السفر من مدارسهم وإداراتهم لمدينة كفر الشيخ.

ووجه جودة، بعدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعياً الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط في أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن، مؤكداً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.