انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
محافظات

خلال تفقد المركز التكنولوجي.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

استمع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى طلبات وشكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتخفيف معاناته تأتي على رأس الأولويات.

 بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ صالة تقديم الخدمة، والتقى بالأهالي، واطمأن على سرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة فورًا، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشددًا على حسن المعاملة، والالتزام بالقانون، وتقديم خدمة لائقة تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع المواطن في قلب التنمية، من خلال مشروعات غير مسبوقة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال محافظ كفرالشيخ: «سعادتي الحقيقية في رؤية فرحة الناس.. نحن هنا من أجلكم، نستمع إليكم ونعمل لخدمتكم، وكل مشروع على أرض كفرالشيخ هدفه تحسين حياة أهالينا الذين يستحقون الأفضل دائمًا».

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص «المحافظ» على التواصل المباشر معهم، مؤكدين أن وجوده بينهم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم، ويجسد سياسة الدولة في جعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ

