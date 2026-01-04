خلال تفقد المركز التكنولوجي.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين

استمع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى طلبات وشكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتخفيف معاناته تأتي على رأس الأولويات.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ صالة تقديم الخدمة، والتقى بالأهالي، واطمأن على سرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة فورًا، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية تمثل حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشددًا على حسن المعاملة، والالتزام بالقانون، وتقديم خدمة لائقة تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع المواطن في قلب التنمية، من خلال مشروعات غير مسبوقة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال محافظ كفرالشيخ: «سعادتي الحقيقية في رؤية فرحة الناس.. نحن هنا من أجلكم، نستمع إليكم ونعمل لخدمتكم، وكل مشروع على أرض كفرالشيخ هدفه تحسين حياة أهالينا الذين يستحقون الأفضل دائمًا».

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص «المحافظ» على التواصل المباشر معهم، مؤكدين أن وجوده بينهم يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم، ويجسد سياسة الدولة في جعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.