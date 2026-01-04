كفر الشيخ الأزهرية تبحث استعدادات امتحانات الابتدائية والإعدادية.. صور

عقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، اجتماعًا بشيوخ المعاهد الابتدائية على مستوى المنطقة بحضور مديري المراحل وموجهي عموم المنطقة، بمدرج ديوان المنطقة.

جاء هذا الاجتماع لبحث آخر التجهيزات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والشهادتين للمرحلتين، والتي تنطلق فعالياتها اعتبارًا من غدٍ الاثنين 5 يناير 2026م لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

شهد الاجتماع حضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور إبراهيم السنهوري، مسؤول التعليم الابتدائي بالمنطقة، وثروت الحديدي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير العملية الامتحانية بالمنطقة، كما حضر الاجتماع مديري إدارات: الامتحانات- والتوجيه الفني بالمنطقة.

وتناول الاجتماع التنويه بفرض أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمعاهد لتجهيز اللجان بأعداد الطلاب، لاستقبال امتحانات الترم الأول، وتأمين مراكز الأسئلة بشكل جيد مع مراعاة بأن يكون تسلمها بداخل اللجان لشيخ المعهد ووكيله أو رئيس الكنترول.

وشدد رئيس المنطقة والوكيل الشرعي للمنطقة على فرض ضوابط الامتحانات، والالتزام بتوجيهات كراسة تعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مطالبًا بعمل تصور بتوزيع العمال والإداريين بأعمال امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات امتحانات بالمنطقة برئاسة فضيلته ومدير الامتحانات بالمنطقة وبعض الأعضاء، وسيتم توزيعها على الجميع للتواصل في حالة وجود أي طوارئ بالامتحانات.

وأوصى رئيس المنطقة بضرورة التحلي بالدقة والسرية التامة والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية، للوصول بالعملية الامتحانية إلى بر الأمان، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.