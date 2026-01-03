قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
محافظات

لمتابعة انتظام الخدمة.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة الكلى بسنديون

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة
محمود زيدان

واصل الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولاته الميدانية، وأجرى مرورًا تفقديًا على وحدة الكُلى  بسنديون للاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. 

ورافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور محمد العدولي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور محمود نوح، مدير مستشفى مطوبس المركزي. 

 ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية للمنشآت الصحية والوحدات المتخصصة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتذليل أي معوقات أمام المرضى. 

وخلال المرور، تفقد وكيل الوزارة صالة الغسيل الكلوي ومناطق انتظار المرضى ومسار تقديم الخدمة، وراجع توافر المستلزمات الطبية اللازمة وسير العمل داخل الوحدة بما يضمن انتظام الجلسات وعدم تأثرها. 

 كما حرص على التفاعل المباشر مع المرضى وذويهم والاستماع إلى ملاحظاتهم للتعرف على أي شكاوى أو احتياجات عاجلة، والتوجيه بسرعة التعامل معها والعمل على حلها على رأس العمل.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى داخل وحدة الغسيل الكلوي، والالتزام بقواعد النظافة والتطهير واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، حفاظًا على سلامة المرضى وأطقم العمل. 

 كما أكد أهمية الانضباط الإداري وحسن تنظيم العمل وتواجد الأطقم الطبية في مواعيدها، بما ينعكس على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف العبء عنهم. 

