قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.واعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي بمدينة كفرالشيخ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.

قال محافظ كفرالشيخ إنه تم مناقشة مشروع تطوير شارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ، بدءًا من تقاطعه مع شارع سكة روينة وحتى أول طريق دسوق، والذي يشكل نقطة الانطلاق لتطوير ورفع كفاءة باقي شوارع المحافظة، نظرًا لدوره الحيوي في الربط بين المدخل الغربي للمدينة باتجاه دسوق والمدخل الجنوبي باتجاه طنطا.

استعرض اللقاء خطة عمل لجنة الطرق بالمحافظة ومناقشة الاحتياجات المستقبلية للمناطق التي تتطلب تطويرًا ورفع كفاءة، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتضمن" تطوير وتوسعة الحارات المرورية، رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، تركيب الانترلوك، رفع كفاءة أعمدة الإنارة، التشجير، تجهيز مقاعد للجلوس مع مراعاة كود الإتاحة لذوي الهمم، وإنشاء مسار للدراجات الهوائية"، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للهوية البصرية للمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار دعم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

 وأكد حرصه على تطوير كافة مدن المحافظة بما يشمل الميادين والمداخل والشوارع والطرق الرئيسية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحسين الصورة البصرية والتنسيق الحضاري ويواكب رؤية مصر 2030.

كفر الشيخ صبري القاضي محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

إندريك

فونسيكا يشيد بتأقلم إندريك قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

منتخب مصر

الدردير: استرها على السودان يارب .. يارب نكسب السنغال

كأس عاصمة مصر

عقوبات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد