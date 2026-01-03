محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي | صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.واعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي بمدينة كفرالشيخ ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة أمنية أحمد، مدير التنسيق الحضاري.

قال محافظ كفرالشيخ إنه تم مناقشة مشروع تطوير شارع صبري القاضي بغرب مدينة كفرالشيخ، بدءًا من تقاطعه مع شارع سكة روينة وحتى أول طريق دسوق، والذي يشكل نقطة الانطلاق لتطوير ورفع كفاءة باقي شوارع المحافظة، نظرًا لدوره الحيوي في الربط بين المدخل الغربي للمدينة باتجاه دسوق والمدخل الجنوبي باتجاه طنطا.

استعرض اللقاء خطة عمل لجنة الطرق بالمحافظة ومناقشة الاحتياجات المستقبلية للمناطق التي تتطلب تطويرًا ورفع كفاءة، بهدف تعزيز السيولة المرورية، وتحسين الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات والمرافق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يتضمن" تطوير وتوسعة الحارات المرورية، رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، تركيب الانترلوك، رفع كفاءة أعمدة الإنارة، التشجير، تجهيز مقاعد للجلوس مع مراعاة كود الإتاحة لذوي الهمم، وإنشاء مسار للدراجات الهوائية"، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للهوية البصرية للمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى استمرار دعم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وأكد حرصه على تطوير كافة مدن المحافظة بما يشمل الميادين والمداخل والشوارع والطرق الرئيسية، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحسين الصورة البصرية والتنسيق الحضاري ويواكب رؤية مصر 2030.