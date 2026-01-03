محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تكريك وتطهير مصرف مهيب بسيدي سالم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الموارد المائية والرى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في أعمال تكريك وتطهير مصرف مهيب بقرية برية لاصيفر بمركز سيدي سالم، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، تحت إشراف المهندس مجدي عبد الله وكيل وزارة الموارد المائية والري.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية هذه الأعمال فى تحسين كفاءة الري وتحقيق الإستفادة المطلوبة من المياه، وإزالة الحشائش، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير بالترع والمجاري المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة سير المواطنين.