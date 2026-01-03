محافظ كفر الشيخ يوجه بتركيب 50 عمود إنارة جديدًا بقرى قلين

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتركيب 50 عمود كهرباء جديدًا بطريق عزبة عزيز، وطريق عزبة عين الحياة، وكوبرى صلاح الدين، ومدخل عزبة التفتيش، وطريق حصة الغنيمي.

جاء هذا ضمن مبادرة «كفر الشيخ بتنور»، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين جودة الإضاءة على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتعزيز المظهر الحضاري والهوية البصرية، بالإضافة إلى تحقيق السلامة المرورية للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على استمرار تنفيذ المبادرة في جميع القرى والمدن بالمحافظة من خلال صيانة الكشافات واستبدال التالفة بأخرى موفرة للطاقة، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والعوازل مع الاستفادة من الأعمدة المتهالكة الصالحة للاستخدام بعد التأهيل، بالإضافة إلى تركيب سلك الفرد الخامس وتحديث منظومة الكهرباء بالكامل، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة الشبكات واستدامة الإضاءة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ خصصت خطوطًا للتواصل واستقبال شكاوى، واستفسارات المواطنين عبر الخط الساخن (114)، والرقم (0473220792)، للتعامل الفوري مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.