مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تواصل فعاليات «مقارئ الجمهور» بجميع المساجد المحددة لها بمديرية الأوقاف، في أجواء إيمانية عكست الشغف بكتاب الله.

واجتمع رواد المساجد لتصحيح التلاوة وتدارس أحكامها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لعموم المصلين.

جاء هذا برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري رئيس القطاع الديني، ومتابعة وإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، وكيل الوزارة، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه المقارئ تأتي تجسيداً لتكامل الأدوار المؤسسية، مشيراً إلى استراتيجية الوزارة تهدف إلى استعادة الدور الريادي للمسجد كمنارة للعلوم الشرعية، وتأصيل التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم بين جميع فئات المجتمع، وحماية النشء من اللحن في كلام الله.