قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنجلينا جولي تصل إلى معبر رفح وتزور المصابين بمستشفى العريش.. صور
رفضت الخطوبة.. شاب يستعين بصديقه ويعتديان على فتاة بالضرب في المعادي
حقيقة إلغاء الفكة في أسعار تذاكر مترو الانفاق 2026
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الطبية الخاصة| صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
محمود زيدان

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، زيارة ميدانية إلى مستشفى الشرعية بكفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المستشفى.

جاء هذا بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة، وحرصًا على ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لتعزيز الانضباط داخل المستشفيات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، والعمل على تلافي أي ملاحظات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

ضم الوفد المرافق لوكيل الوزارة، كلاً من الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور إبراهيم رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتور هيثم هاشم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد فريد، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام مستشفى الشرعية، ومراجعة الإجراءات المتبعة في مجالات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، إلى جانب متابعة مستوى الانضباط الإداري، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين مثل: العناية المركزة، وعناية الأطفال، والأقسام الداخلية، والعمليات، وبنك الدم، والحضانة، والعيادات.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، أن المرور الميداني على المستشفيات يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي ملاحظات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء محافظ كفر الشيخ، بهدف دعم كفاءة المستشفيات، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق رضا المواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ صحة كفر الشيخ وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

ترشيحاتنا

DeepSeek

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد