وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الطبية الخاصة| صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، زيارة ميدانية إلى مستشفى الشرعية بكفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المستشفى.

جاء هذا بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة، وحرصًا على ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لتعزيز الانضباط داخل المستشفيات الخاصة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، والعمل على تلافي أي ملاحظات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

ضم الوفد المرافق لوكيل الوزارة، كلاً من الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور إبراهيم رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتور هيثم هاشم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد فريد، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام مستشفى الشرعية، ومراجعة الإجراءات المتبعة في مجالات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية، إلى جانب متابعة مستوى الانضباط الإداري، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين مثل: العناية المركزة، وعناية الأطفال، والأقسام الداخلية، والعمليات، وبنك الدم، والحضانة، والعيادات.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، أن المرور الميداني على المستشفيات يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي ملاحظات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء محافظ كفر الشيخ، بهدف دعم كفاءة المستشفيات، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق رضا المواطنين.