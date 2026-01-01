قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انقطاع المياه عن مناطق ببلطيم غداً .. وشركة كفر الشيخ توضح الأسباب

قطع مياه الشرب
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة بلطيم، وذلك غداً الجمعة من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً من اليوم التالي السبت.

سبب انقطاع المياه 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية لمحطة مياه الخاشعة؛ مما يؤدي إلى توقف المحطة، مما يؤثر على:مدينة برج البرلس، الساحل البحري، الساحل القبلي، قرى الخاشعات، المعدية، قرى العياشات، المستقبل، الدعاء، الشهابية وتوابعها، مصيف بلطيم، الشيخ مبارك، الجزء الشرقي فقط من مدينة بلطيم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق متصل، قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

