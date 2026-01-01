قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن الجاهزية للموجة الـ28 لإزالة التعديات.. صور

محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الاستعداد الكامل لانطلاق الموجة الـ28 لإزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحاً أن المحافظة تقوم بتسهيل إجراءات التصالح والتقنين، بما يضمن حقوق المواطنين الجادين ويمنع أي تعديات مستقبلية، إلى جانب منظومة المتغيرات المكانية التي تمكن أجهزة المحافظة من الرصد اللحظي لجميع التعديات، ما يتيح التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأي محاولة للتعدي أو البناء المخالف يتم التعامل معها فورًا باعتبارها مسئولية وطنية لا تقبل التهاون، مشيرًا إلى استمرار دعم المواطنين الجادين في ملفات التقنين والتصالح وفقًا لأحكام القانون.

كلف محافظ كفرالشيخ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ الإزالات الفورية بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مع متابعة مستمرة لمنع هذه المخالفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

