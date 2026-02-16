قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شبكة الميثاق العالمي تحتفل بـ25 عامًا من الاستدامة وتعزز الريادة التنافسية للقطاع الخاص في مصر

شبكة الميثاق العالمي تحتفل بـ25 عامًا من الاستدامة
شبكة الميثاق العالمي تحتفل بـ25 عامًا من الاستدامة
ولاء عبد الكريم

احتفت شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر بمرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة عالميًا على يد كوفي عنان، وذلك في فعالية رفيعة المستوى شهدت تكريم روّاد تبنّي المبادئ العشرة للميثاق في مصر، تأكيدًا لدور القطاع الخاص في ترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز التنافسية المستدامة.
ويأتي الاحتفال تتويجًا لأكثر من عقدين من العمل المؤسسي داخل مصر منذ تأسيس الشبكة محليًا عام 2004، حيث نجحت في تحويل الاستدامة من التزام طوعي إلى ممارسة مؤسسية راسخة تدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال برامج تنفيذية ومبادرات استراتيجية تشمل تمكين المرأة والشباب، ومكافحة الفساد، وتعزيز حقوق الإنسان والأعمال، ودعم السياسات العامة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وضمت الفعالية نخبة من قيادات القطاع الخاص، وممثلين عن منظومة الأمم المتحدة، وشركاء من المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وشهدت تقديم مجلس الإدارة الجديد للشبكة برئاسة  أيمن إسماعيل، إلى جانب عرض الاستراتيجية الخمسية المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإعداد والتأهيل (Equip & Mobilize)، وتعزيز العمل الجماعي والحلول متعددة الأطراف لتحقيق أثر وطني واسع (Drive Transformative Sustainability Impact)، وإبراز دور الممارسات المسؤولة في رفع التنافسية وتحسين الوصول إلى الأسواق والتمويل (Advance the Business Case).
وخلال كلمته الرئيسية، أكد  الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أهمية تحويل الطموح المناخي والتنموي إلى مسارات قابلة للتنفيذ والتمويل، مشددًا على دور القطاع الخاص في بناء شراكات فاعلة لمواجهة تحديات التغير المناخي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لضمان الاستدامة والنمو.
ومن جانبها، أوضحت  إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن دور القطاع الخاص تجاوز كونه “صاحب مصلحة” ليصبح شريكًا أساسيًا في التنفيذ، مؤكدة أن توسيع نطاق الأثر يتطلب شراكات منسقة وعملًا جماعيًا يحول الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس.
وشهدت المراسم تكريم عدد من الشركات المصرية الرائدة في تبنّي المبادئ العشرة للميثاق العالمي، تقديرًا لدورها المبكر والمستدام في ترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية والحوكمة في السوق المصري، حيث شمل التكريم كلًا من: إيجيترانس نوسكو (EGYTRANS NOSCO)، مجموعة سيكم (SEKEM Group)، إي آند مصر (e& Egypt)، راية القابضة (Raya Holding)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB).
وأكد الأستاذ أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة، أن المرحلة المقبلة ترتكز على دعم الشركات للانتقال من الالتزام إلى التنفيذ، ومن التنفيذ إلى تعظيم الأثر، عبر قوة العمل الجماعي والحوار المؤسسي، مشيرًا إلى أن التنافسية تمثل عنوان الفصل الجديد للاقتصاد المصري، وتقع الأعمال المسؤولة في قلب هذا التحول.
بدورها، قالت  ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، إن الذكرى الخامسة والعشرين ليست احتفالًا رمزيًا فحسب، بل دعوة لتسريع التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أن الانضمام للميثاق العالمي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في سمعة الشركات المصرية، ويفتح أمامها آفاق التمويل الأخضر والشراكات الدولية.
ويضم الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 25 ألف شركة ومنظمة من 167 دولة، فيما تضم الشبكة المصرية نحو 117 عضوًا من كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل كجسر يربط القطاع الخاص المصري بالمعايير العالمية للاستدامة، بما يسهم في رفع تصنيف الشركات المصرية لدى وكالات التقييم الدولية مثل S&P وMSCI وBloomberg في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).
ومع تأسيسها ككيان مستقل في عام 2022، تواصل الشبكة تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، ومواءمة الأعمال مع الأطر العالمية مثل المبادرة العالمية للتقارير (GRI) ومبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، مستهدفة زيادة انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور مصر كقائد إقليمي في الاقتصاد الأخضر، ودعم تنافسية الصادرات المصرية وفق معايير الاستدامة العالمية، بما يضمن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات التنموية المستقبلية.

القطاع الخاص شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشركات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الزمالك

تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول

ترشيحاتنا

الانيميا

الصحة تستأنف مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

مفيد شهاب

وزير الصحة ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز قانوني وأكاديمي رحل بعد مسيرة وطنية متميزة

وزارة الصحة

«الصحة» تحتفل باليوم الوطني لصحة الأسنان

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد